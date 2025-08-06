Разделы

Цифровизация Электроника Дистрибуция
|

Комфорт и надежность: проводная клавиатура OKW400 от Acer

Компания Acer представила в России новую проводную клавиатуру OKW400. Новинка получила удобные складные ножки, позволяющие настраивать высоту. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Новинка легко справится с широким перечнем офисных задач. Раскладка OKW400 включает 104 клавиши, в том числе мультимедийные Fn + F1 – F12. Через них осуществляется управление медиаплеером, музыкой, браузером и проводником. Мембранные переключатели обеспечивают точную и комфортную работу с текстом в любых объемах. Ресурс нажатия клавиш – до 10 млн.

Благодаря проводному соединению клавиатура гарантирует моментальный отклик на вводимые команды. Для подключения предусмотрен порт USB-A. В комплекте идет 1.8-метровый кабель, его длина позволяет комфортно разместить устройство на рабочем столе.

aser700.jpg

Проводная клавиатура OKW400 от Acer

Несмотря на полную раскладку, модель обладает оптимальным размером, ее габариты составляют 438 x 154.2 x 23.9 мм, а вес – 420 г. Корпус оснащён складными ножками, которые используются для регулировки высоты и более комфортного набора текста. Новинка доступна в классических черном и белом цветах.

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

Новая проводная клавиатура Acer OKW400 станет подходящим решением как для работы в офисе, так и для домашнего использования. Надежная конструкция и проводное соединение гарантируют, что новинка легко справится с возложенными на нее задачами.

Новинка доступна для заказа в Merlion.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России

Российские автоперевозчики требуют убрать с дорог незаконные глушилки из-за сбоев навигаторов

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн

«Яндекс» начал предлагать предприятиям своих роботов по подписке за пару миллионов

Как промышленный ИИ вышел за пределы пилотов и начал приносить прибыль

Этот Китай поломался. Индия стала крупнейшим поставщиком смартфонов в США

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще