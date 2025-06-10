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Security Vision приглашает на вебинар «Новые возможности модуля «Управление инцидентами» (SOAR)

Security Vision активно развивает экспертизу на основе платформы автоматизации ИТ и ИБ процессов. Претерпевает изменения и сама платформа, обрастая новым функционалом, модернизируются и тематические модули на ее основе, так за 2024 год мажорные обновления претерпели управление активами, уязвимостями, в том числе вышел собственный сканер, замкнув процесс управления последними на собственных решениях, появился портал самооценки и многое другое.

Однако вебинар 19 июня пройдет водоразделом среди публичных выступлений о продуктах, ведь на нем будут продемонстрированы и новый интерфейс, и активы, и, самое главное, обновленный функционал флагманского модуля управления инцидентами (SOAR).

Участие бесплатное.

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.

Ждём вас!

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