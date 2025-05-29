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К «Зеленому Марафону» сервис «Звук» приготовил тематические плейлисты

В преддверии «СберПрайм Зеленого Марафона» HiFi-стриминг «Звук» подготовил специальные плейлисты в помощь участникам марафона.

Подборка включает треки с разным количеством ударов в минуту (BPM): 150 BPM — для легкого разогрева; 160 BPM — для бега трусцой; 170 BPM — для ускорения; 180 BPM — для интенсивного спринта.

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Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Музыка задает ритм, помогает синхронизировать дыхание и шаг, превращая бег в осознанный процесс. Исследования подтверждают, что быстрые ритмы активируют зоны мозга, отвечающие за внимание и контроль движений. Любимые треки повышают уровень адреналина, что усиливает мотивацию. Классическая музыка снижает стресс, а расслабляющие композиции ускоряют восстановление. Главное — найти свой темп: кому-то подойдет энергичный бит, а кому-то — более плавные мелодии. Важно, чтобы музыка нравилась, — тогда тренировка будет в радость. В «Зеленом Марафоне» мы создаем все условия, чтобы каждый участник бежал с удовольствием, и музыка может стать частью этого опыта. Однако важно не превышать громкость и учитывать, что бег в наушниках требует повышенной внимательности и осторожности».

Важно не перегружать слух: громкость должна быть комфортной, иначе можно столкнуться с сенсорной перегрузкой — состоянием, когда мозг не успевает обрабатывать информацию.

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