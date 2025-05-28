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«Диасофт» разработал решение для эффективного управления мероприятиями в организации

Компания «Диасофт» разработала решение «Управление мероприятиями», которое позволяет планировать корпоративные мероприятия и фиксировать их результаты, а также контролировать все процессы взаимодействия сотрудников. Оно решает широкий спектр задач: от организации повседневных встреч в календаре до проведения публичных собраний и заседаний коллегиальных органов. В решении поддерживаются мастер-данные участников (сотрудников организации и внешних партнеров), что позволяет всем участникам работать в едином информационном пространстве, взаимодействовать друг с другом. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Ключевые функциональные возможности решения: планирование, проведение и контроль результатов встреч, совещаний, комитетов и регулярных рабочих групп; планирование рабочего графика персонала с учетом ограничений по календарю; ведение плана коммуникаций с учетом ролей, полномочий и взаимосвязей участников, в том числе через организационную структуру компании; автоматизация документооборота и гибкость настройки бизнес-процессов, связанных с повестками, протоколами и поручениями; централизованный контроль за проведением корпоративных мероприятий; проведение голосования по вопросам повестки с поддержкой всех видов вопросов; визуализация результатов проведения встреч и заседаний, в частности, дашборд для отслеживания статусов по поручениям.

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Безопасность

В решении реализована бесшовная интеграция с учетными системами, системами кадрового учета и управления персоналом, почтовыми сервисами и другими бизнес-системами. В решении задается порядок согласования протоколов по результатам встреч, при этом протоколы и поручения переходят на следующие стадии управления благодаря пользовательским заданиям.

Реализация в микросервисной архитектуре обеспечивает высокую производительность и легкое встраивание решения в любой ИТ-ландшафт. Решение «Управление мероприятиями» включено в реестр российского программного обеспечения (запись №18663 от 22 августа 2023 г.), что подтверждает его надежность и соответствие современным требованиям ИТ-рынка.

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