Подмосковье тестирует новые функции системы мониторинга котельных

Систему мониторинга выдачи и исполнения технических условий в Московской области дополнили новым функционалом. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Новый цифровой инструмент для размещения и ведения реестра документов для оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к зимнему периоду начал работу в тестовом режиме в пяти муниципалитетах Подмосковья. Уже подключены 331 котельная и семь теплосетевых организаций. Это позволяет заранее проверить систему в реальных условиях, сделать подготовку к отопительному сезону более прозрачной и снизить риски аварийных ситуаций зимой», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

ГИС «Ведомственная информационная система мониторинга выдачи и исполнения технических условий в Московской области» («ВИС МВИТУ») обеспечивает комплексную автоматизацию процессов сбора, обработки и анализа информации по технологическим объектам инженерной инфраструктуры, участвующим в процессах подачи ресурсов по сетям тепло-, водо-, газо-, электроснабжения и водоотведения.

Через систему осуществляется согласование документации в личных кабинетах, формирование в электронном виде актов и паспортов обеспечения готовности, а также автоматизация расчета индекса готовности объектов оценки и проверяемых организаций.

«Пилотный режим планируется завершить до конца текущего года. Особое внимание при тестировании уделяется надежности работы системы и удобству интерфейса для пользователей», – сказала Надежда Куртяник.