Caviar переосмыслил блок камеры iPhone

Московская компания Caviar создала новый симметричный треугольный модуль с изогнутой рамкой, который стал ключевой деталью обновленной коллекции Corona. Используя в дизайне плавные линии, блок камер трансформировался в элемент телефона, украшенный золотой короной. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Коллекция Corona разработана для iPhone 16 Pro и вдохновлена дизайном культовых моделей от Rolex, Patek Philippe и Audemars Piguet. Впервые камера не просто вписана в корпус, а становится художественным элементом с архитектурной точностью и ювелирной проработкой.

Мастера Caviar использовали в оформлении титан с PVD-покрытием и 18-каратное золото — материалы, традиционные для швейцарского часового дела. Каждая модель отсылает к известным изделиям: Hexagon — оммаж Rolex Land-Dweller, с гексагональным узором на титановом корпусе. Sky Filigree — вдохновлена Patek Philippe Sky Moon Tourbillon, корпус украшен филигранным золотым панно. Nightwing — стилистика Patek Philippe Calatrava с гильошированием, придающим смартфону обтекаемый, аэродинамичный образ. Tapisserie — отсылка к Audemars Piguet Royal Oak, авторская интерпретация легендарного узора.

Цены начинаются от 499 тыс. руб. Флагман серии — Sky Filigree на базе iPhone 16 Pro Max — стоит до 4 млн руб.