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На портале госуслуг Подмосковья добавили новых регоператоров по обращению с твердыми коммунальными отходами

В Московской области обновили онлайн-услугу для предпринимателей по заключению договора с региональным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Для удобства пользователей на региональном портале расширены возможности в рамках услуги заключения договора на вывоз ТКО. Так, подписать договор можно с двумя новыми регоператорами. Кроме того, в одном заявлении теперь открыт выбор сразу нескольких объектов, в процессе деятельности которых появляются отходы. Также в рамках одного заявления можно направить запрос сразу нескольким операторам», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Заключение договора на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Московской области» доступна на региональном портале для собственников ТКО – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Чтобы воспользоваться ею, нужно авторизоваться на портале госуслуг Подмосковья и заполнить онлайн-форму заявления.

В рамках оптимизации к услуге подключены два новых регоператора: ООО «Каширский региональный оператор» и ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор», которые обслуживают 21 городской округ Подмосковья.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 15 рабочих дней.

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