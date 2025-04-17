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В операционных системах «Альт» появилось приложение для быстрого «клонирования»

Приложение для изготовления копий операционных систем «Копидел» появилось в операционных системах семейства «Альт» на 11 платформе. Об этом CNews сообщили представители компании «Базальт СПО».

«Копидел» может использоваться для: тиражирования операционных систем «Альт» с предустановленным ПО и настройками в организациях при закупке больших партий компьютеров; изготовления образов виртуальных машин, преднастроенных для проведения занятий и выполнения лабораторных работ в образовании; установки необходимых компонентов при изготовлении ПАКов и т. п.

Приложение поддерживает две процессорные архитектуры: x86-64 и i586.

«Копидел» работает в двух режимах: стандартном и OEM-установки. Во втором случае на новую машину не переносятся сетевые настройки и пользователи. Также можно настроить игнорирование части файлов и каталогов, в том числе с использованием регулярных выражений.

Приложение с графическим интерфейсом реализовано как модуль Центра управления системой «Альтератор». Для систем без графической оболочки реализован интерфейс командной строки.

Образ в формате ISO создается в несколько кликов. Далее его можно тиражировать через физические носители и/или через сеть, при наличии функции сетевой загрузки.

«Копидел» входит в базовую установку операционных систем семейства «Альт», что позволяет использовать его без доступа в интернет.

Приложение находится в разработке, команда принимает предложения по улучшению продукта от заказчиков и частных пользователей.

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