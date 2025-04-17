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ГК InfoWatch представила финансовые результаты за 2024 год

ГК InfoWatch представила финансовые результаты по итогам 2024 г. Согласно данным отчетности, выручка группы компаний выросла более чем на 50% и составила 3,9 млрд руб. По итогам 2023 г. выручка составляла 2,6 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

Чистая прибыль в 2024 г. удвоилась год к году, а чистая рентабельность группы компаний InfoWatch по сравнению с 2023 г. выросла на 10% и составила 30%.

«Группа компаний InfoWatch демонстрирует стабильный рост по основным финансовым показателям выше средних темпов роста рынка информационной безопасности, что говорит об устойчивости бизнеса и востребованности наших продуктов. Мы активно инвестируем в развитие продуктовой линейки по защите данных, а также в направление кибербезопасности промышленных предприятий и защиты сетевой инфраструктуры бизнеса. Вся полученная по итогам 2024 года прибыль направлена на развитие компании, новые разработки в сфере защиты данных и расширение функциональности существующих продуктов», – отметила президент ГК InfoWatch Наталья Касперская.

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