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«Поиск» «Яндекса» научился объяснять решение математических задач из старшей школы

«Поиск» «Яндекса» теперь помогает разобраться, как решать задачи по алгебре из школьной программы 10–11 классов. Например, он может рассказать ход решения показательных и несложных тригонометрических уравнений, а также найти предел функции. Поиск поэтапно объяснит решение задачи, даже если ее нет в интернете, и только после этого даст готовый ответ. До этого сервис уже научился справляться с упражнениями для начальной и средней школы, например, с уравнениями и неравенствами. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы «Поиск» решил задачу, можно ввести ее условие в поисковую строку или воспользоваться «Умной камерой» в приложении «Яндекс с Алисой» и в мобильной версии Браузера. Специально для этого «Яндекс» дообучил алгоритмы распознавать математические задачи по фото точнее на 30%.

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Яндекс
«Поиск» «Яндекса» научился объяснять решение математических задач из старшей школы

В основе технологии, которая позволяет «Поиску» решать задачи по алгебре для 10–11 классов, лежит YandexGPT 5 Lite. По сравнению с прошлым поколением моделей YandexGPT, эта нейросеть лучше справляется с решением математических задач и написанием кода. «Яндекс» обучил ее на одном миллионе примеров заданий для старшеклассников. Это позволило добиться точности ответов в решении задач в 90% случаев.

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