«Яндекс Маркет» запустил инструмент безрисковых продаж

«Яндекс Маркет» в пилотном режиме запустил для продавцов инструмент «Гарантия дохода», который позволяет быстро продать товары или получить за них компенсацию. Это первое предложение на рынке, обеспечивающее предпринимателям безрисковый способ заработка в e-commerce. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Маркетплейс на основе больших данных, включая аналитику спроса и статистику продаж, определяет конкретные позиции, которые гарантированно будут реализованы в ближайшие 45 дней, а также их оптимальные объемы и цены. Продавцы, попавшие в тестирование, увидят предложение в личном кабинете в разделе «Товары» и смогут воспользоваться им, отгрузив соответствующую партию на склады маркетплейса. Дальнейшее продвижение «Маркет» будет осуществлять за свой счет.

Таким образом, предприниматели получают возможность нарастить продажи и увеличить свой доход без дополнительных вложений в рекламу и различные промо-инструменты. Если какую-то часть товаров всё же не удастся реализовать за обещанный срок, то стоимость этого остатка за вычетом расходов на размещение на площадке будет возвращена продавцу. Новый механизм — часть стратегии компании по созданию удобных условий для партнеров, направленной на повышение эффективности их работы с площадкой.

После успешного завершения пилотного периода «Маркет» планирует открыть доступ к инструменту на всех. В результате каждый продавец увидит обновляющийся каталог востребованных товаров и сможет, например, попробовать себя в новой товарной категории, зная, что доход в ней будет гарантирован маркетплейсом.