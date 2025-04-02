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Каждый десятый сотрудник российских компаний использует слабый пароль

Почти четверть сотрудников российских компаний совершают ошибки, которые создают риски утечек данных и подвергают опасности информационные системы организации. Это выявило исследование группы компаний «Гарда». Исследование проведено среди 500 участников из российских компаний различных секторов экономики. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

Каждый десятый сотрудник российских компаний использует слабый и неуникальный пароль для рабочих аккаунтов. Второе место среди киберугроз с показателем 5% делят компрометация учетных данных в ходе учебных фишинговых атак и передача конфиденциальной информации через незащищенные каналы связи (включая некорпоративные мессенджеры, такие как W******p). Завершает список «неосторожностей» применение рабочих устройств не по назначению (4%). При этом две трети сотрудников (76%) не допустили нарушений.

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ГК «Гарда»

«Халатность при работе с корпоративной информацией и игнорирование правил безопасности создают благоприятные условия для злоумышленников. Даже небольшая ошибка сотрудника может привести к серьезным последствиям для компании: например, стать причиной утечки данных и штрафных санкций от регуляторов, открыть доступ преступникам к корпоративной сети, привести к краже или шифрованию данных, вымогательствам и остановке бизнес-процессов. Повышение осведомленности и регулярные тренинги – ключевые меры, которые помогают минимизировать эти риски», – отметил Виктор Иевлев, руководитель отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда».

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