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6 из 10 родителей несовершеннолетних детей — за обязательную верификацию возраста интернет-пользователей

Большинство россиян согласно с необходимостью верификации возраста интернет-пользователей в целях защиты детей от негативного контента. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе имеющие несовершеннолетних детей. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Уполномоченная по правам человека в России призвала законодательно регламентировать процесс верификации возраста интернет-пользователей в целях защиты детей от негативного контента. Сейчас ресурсы с маркировкой «18+» доступны любому пользователю, который поставит отметку о достижении возраста совершеннолетия.

57% россиян поддерживают предложенную инициативу, среди родителей несовершеннолетних детей — 63%. В пользу верификации возраста интернет-пользователей чаще высказываются женщины, чем мужчины (65% против 49% соответственно). Больше сторонников инициативы среди тех, кто старше 45 лет, — шесть из 10 голосуют «за».

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Цифровизация

Каждый четвертый участник опроса (25%) — против предложения. По их мнению, это не принесет желаемых результатов: «Я против запретов, которые можно обойти», «Не вижу смысла, лишь продвигается идея контроля государства над каждым гражданином».

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 362. Время проведения: 26 февраля — четвертое марта 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов

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