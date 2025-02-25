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«Авито Работа»: профессия менеджера по развитию бизнеса возглавила список востребованных офисных вакансий

Аналитики «Авито Работы» изучили тенденции на рынке офисных профессий в январе 2024 и 2025 гг. и выявили, что менеджеры по развитию бизнеса стали одними из наиболее востребованных специалистов. Количество вакансий для них за год выросло в 2,7 раза (+168%). Причем даже соискатели с небольшим опытом могли рассчитывать на стартовую зарплату в среднем 71,82 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Популярность этой профессии объясняется растущей потребностью компаний в масштабировании бизнеса, расширении клиентской базы и выходе на новые рынки. В условиях высокой конкуренции и изменений экономики менеджеры по развитию бизнеса играют ключевую роль в поиске новых возможностей для роста и увеличения прибыли. По мере развития навыков специалиста растут и зарплатные предложения — например, соискателям с опытом работы от одгого года могут предлагать от 80 тыс. до 150 тыс. руб/мес, кандидатам от трех до шести лет опыта — от 150 тыс. до 250 тыс. руб/мес.

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Вторую строчку по темпам роста числа вакансий заняли фотографы — спрос на этих специалистов в январе 2025 года увеличился в 2,3 раза (+134%). Средний уровень дохода, указанного в вакансиях для сотрудников, при фиксированной занятости составил 78,65 тыс. руб/мес. Фотографы также часто работают проектно: в таком случае они устанавливают стоимость работы в зависимости от своего опыта, сложности заказа и других факторов. Всплеск интереса к профессии может быть связан с активным развитием digital-индустрии, где качественный визуальный контент стал незаменимым инструментом продвижения.

Замыкают тройку лидеров финансовые консультанты. Число вакансий для них за год увеличилось в 2,3 раза (+130%). Эти специалисты помогают частным клиентам и бизнесу эффективно управлять финансами, разрабатывать инвестиционные стратегии и грамотно планировать бюджет. Для начинающих кандидатов без опыта средняя зарплата в объявлениях составила 42, 01 тыс. руб/мес. При этом, финансовым специалистам с опытом работы от одного года компании предлагают зарплату порядка 70 -100 тыс. руб., а кандидатам со стажем от трех до шести лет — от 140 тыс. руб. в месяц.

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