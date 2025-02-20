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Formula V Line представляет корпуса MANA Geometry и MANA Dynamic: сочетание стиля и функциональности Cases: A Blend of Style and Functionality

Formula V Line расширяет свою одну из самых продаваемых линеек корпусов Mana моделями Mana Geometry и Mana Dynamic. Это доступные модели, способные удовлетворить потребности современных сборщиков ПК, предлагая привлекательный дизайн, хороший продув и совместимость с широким спектром комплектующих. Об этом CNews сообщили представители Formula V Line.

Mana Geometry

Mana Geometry — это компактный корпус, поддерживающий материнские платы вплоть до формата ATX.

Оптимизированная передняя панель: дизайн передней панели разработан с целью максимизации воздушного потока и, соответственно, качественной вентиляции всех установленных комплектующих.

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Formula V Line представляет корпуса MANA Geometry и MANA Dynamic

Все для охлаждения: три качественных вентилятора уже предустановлены в корпус. Также поддерживается установка 240мм СЖО сверху.

Максимальная совместимость и универсальность: корпус поддерживает видеокарты длиной до 305мм, а также множество других комплектующих, что делает его идеальным для сборок начального и среднего уровней. Также Mana Geometry оснащён разъемом Type-C на передней панели, что до сих пор является редкостью в корпусах данной категории.

Mana Geometry уже доступен в России, его стоимость составляет 5,49 тыс. руб.

Mana Dynamic

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Импортонезависимость

Mana Dynamic – это слегка расширенная версия корпуса Mana Geometry.

Он отличается наличием четырех более качественных вентиляторов Formula V Line Floe и поддержкой более длинных видеокарт (до 310мм).

Mana Dynamic также уже доступен в России по стоимости 5,19 тыс. руб.

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