Точный выстрел: цифровое разрешение на охоту - привычный комфорт для новосибирских охотников

В Новосибирской области уже более трех лет действует экспериментальный правовой режим, позволяющий получать электронные разрешений по добыче водоплавающей дичи. Это стало возможным благодаря внедрению мобильного приложения «Моя охота», разработанного специально для упрощения процесса получения лицензий и сдачи отчета о добытой дичи.

Это инновационное решение стало первым в своем роде в России и значительно облегчило жизнь охотникам. Приложение содержит информацию о выданных разрешениях и позволяет отмечать добычу охотничьих ресурсов с привязкой к координатам местности. Кроме того, было создано мобильное приложение «Егерь НСО» для охотинспекторов, которое помогает проверять охотников в лесу, проводить оперативные проверки и выявлять браконьеров.

Раньше охотникам приходилось долго стоять в очередях, чтобы получить разрешение на отстрел дичи. Теперь они могут сэкономить время и быстро оформить разрешение с помощью приложения. Для этого нужно зарегистрироваться в приложении с помощью портала «Госуслуги», подать заявление и оплатить пошлину. Цифровое разрешение и номер охотничьего билета автоматически загрузятся в раздел «Моя охота».

Алексей Шовкун, директор компании-разработчика ООО «Информационные системы и сервисы»:

«В Новосибирской области больше 112 тысяч охотников, и сегодня каждое третье электронное разрешение на добычу дичи оформляется через приложение. Как мы видим со стороны техподдержки, приложение востребовано, активно используется охотниками, есть интересные предложения по развитию «Моей охоты». Поэтому мы поддерживаем инициативу Минэкономразвития по продлению экспериментального режима в НСО еще на 6 лет. Если будет доступна возможность межрегионального оформления разрешений через приложение, это не только расширит охотничьи угодья для наших охотников, но и привлечет охотников из других регионов, что, в свою очередь, обеспечит дополнительные инвестиции и налоговые поступления в сфере охоты. Это соответствует современной тенденции путешествий россиян по своей стране и будет способствовать развитию внутреннего туризма региона, а Новосибирская область может предложить много интересных мест для посещения».