Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Как сеть мультибрендовых магазинов Amazing Red автоматизировала систему внутреннего контроля с помощью электронных чек-листов

Крупная сеть мультибрендовых магазинов Amazing Red выстроила систему внутреннего контроля с помощью сервиса электронных чек-листов. Автоматизация повысила эффективность и упростила контроль работы сети. Теперь данные о проверках хранятся в одном месте, поэтому сотрудники могут быстро выявлять нарушения и отслеживать изменения. Об этом CNews сообщили представители CheckOffice.

Amazing Red — сеть мультибрендовых магазинов одежды, обуви и аксессуаров от популярных спортивных брендов. Сейчас в сети около 100 магазинов по всей России.

В компании регулярно контролируют работу магазинов, процесс адаптации и обучения сотрудников. Раньше такие проверки проводили с помощью чек-листов в Excel. Магазины их распечатывали, заполняли и оцифровали в виде сканов. Это было малоэффективно: результаты хранились в разных местах, отсутствовала единая структура. Некоторые чек-листы заполнялись только для внутренних нужд и не передавались в центральный офис. С таким подходом было сложно отслеживать проблемы и быстро реагировать на них, поэтому в Amazing Red решили перейти к автоматизированному решению — сервису электронных чек-листов CheckOffice.

Сейчас чек-листы в Amazing Red разделены на две категории. Периодические чек-листы включают в себя регулярные проверки, например, полугодовую инвентаризацию или ежедневный контроль магазина. В рамках последнего проверяют порядок в магазине, правильность развески товара, чистоту в зале, корректность освещения и работу сигнализации при входе. Вторая категория — чек-листы под события. Например, чек-листы подготовки к промоакциям. С их помощью заранее проверяют все детали, необходимые для проведения мероприятий.

«Заполнение чек-листов — это не только контроль, но и помощь сотрудникам розничных магазинов: как новичкам, так и опытным», — сказала Валерия Петина, старший операционный менеджер розничной сети.

Электронные чек-листы используют около 140 работников сети. Среди них сотрудники магазинов — продавцы, администраторы, директора, сотрудники на аутсорсе — охрана труда и пожарная безопасность, предотвращение потерь, а также сотрудники центрального офиса — операционный отдел, отдел розничного маркетинга и визуального мерчендайзинга, отдел обучения и развития, ИT и отдел по работе с персоналом.

Александр Сахаров, «Диасофт» — о том, чем полезны low-code платформы в разработке ПО для крупных организаций
Маркет

Также автоматизировали работу отдела обучения и развития. Сотрудники используют три типа чек-листов: чек-листы адаптации, которые нужны для обучения новичков, чек-листы визита, с помощью которых оценивают процессы обучения и развития, чек-листы SVR, которые дают возможность посмотреть, как выстроены все процессы в магазине.

«Заполненные чек-листы SVR помогают отслеживать, насколько качественно выполняются стандарты сервиса, какой уровень знаний у сотрудников, есть ли ошибки, которые носят системный характер и что важно поправить в первую очередь», — сказала Мария Будкина, специалист по обучению и развитию персонала.

Автоматизация повысила эффективность проверок и упростила контроль работы сети. Теперь данные о проверках хранятся в одном месте, поэтому сотрудники могут оперативно выявлять нарушения и отслеживать изменения.

«Электронные чек-листы — это полезный инструмент как для нас, так и для сотрудников офиса. Он позволяет определить зоны роста, скорректировать направления работы и избежать ошибок», — сказал Артем Витковский, администратор магазина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут

Власти потратили 797 миллионов на сбор сведений об авариях на линиях связи

Композитная архитектура — стратегия, которую выбирают лидеры

Стартовал пилотный проект по переходу на цифровые квитанции ЖКХ

Александр Сахаров, «Диасофт» — о том, чем полезны low-code платформы в разработке ПО для крупных организаций

На «Госуслугах» появилась функция анонимного послания хозяину автомобиля, нужно знать только госномер

Конференции

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще