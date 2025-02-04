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Минцифры: до окончания подачи заявлений на ИТ-отсрочку от срочной службы остался один день

Прием заявлений от сотрудников ИТ-компаний со всей России, кроме Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, заканчивается в 23:59 МСК 5 февраля 2025 г. Подать заявку можно на «Госуслугах». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Работодатель увидит заявление сотрудника в своем личном кабинете, проверит и подтвердит данные. Если сотрудник не подаст заявление сам, то при его соответствии необходимым критериям за него это может сделать компания. Организация должна отправить все данные в Минцифры не позднее 9 февраля 2025 г.

Работнику нужно убедиться в отделе кадров, что сведения о нем точно ушли в Минцифры, вне зависимости от того, подавал ли он заявление самостоятельно, или это делала компания.

До 28 февраля 2025 г. Минцифры передаст списки, полученные от компаний, в Минобороны.

Для жителей Крайнего Севера действуют другие сроки. Подать заявку об отсрочке можно до 6 марта 2025 г. Компании направят списки до 11 марта 2025 г. Минцифры передаст информацию в Минобороны до 31 марта 2025 г.

С 1 апреля по 15 июля 2025 г. (с 1 мая по 15 июля 2025 г. — для Крайнего Севера) призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

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