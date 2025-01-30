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Отечественная система автоматической диагностики помогает предотвращать сбои в работе интернета

Российские разработчики создали импортонезависимую систему, которая автоматически выявляет и помогает устранять технические неполадки в работе интернета до того, как их заметят пользователи. Система проактивного сервиса («СПАС»), разработанная специалистами «Дом.ру», в IV квартале 2024 г. помогла решить технические вопросы более чем 17 тыс. пользователей без участия специалиста техподдержки. Об этом CNews сообщили представители «Дом.ру».

До 2017 г. российские телеком-операторы, как и их зарубежные коллеги, работали по стандартной схеме устранения технических неполадок. Клиент сам обнаруживал проблему, обращался в поддержку, после чего специалисты начинали диагностику и приступали к решению. Этот подход требовал значительного количества времени и активного участия клиента в процессе.

В 2017 г. команда российских разработчиков «Дом.ру» приступила к созданию собственного решения «СПАС». Отечественная система учитывает специфику российской телеком-инфраструктуры и не зависит от иностранного программного обеспечения. Система непрерывно обрабатывает данные с серверов, коммутаторов и клиентского оборудования, анализируя около 2 млн сообщений с устройств в секунду. Под постоянным контролем «СПАС» находятся все ключевые показатели качества связи, включая скорость интернета.

Российская разработка использует передовые методы автоматизированной диагностики для раннего выявления потенциальных проблем. При обнаружении массовых сбоев система автоматически передает информацию специалистам для оперативного решения. В случаях, требующих вмешательства инженеров, «СПАС» предлагает абонентам создать заявки на выезд инженера для устранения неисправности и, что особенно важно, анализирует качество услуг связи после устранения неисправности.

Эффективность отечественной системы подтверждается конкретными результатами. В в IV квартале 2024 г. с ее помощью и без участия специалиста решено более 17 тыс. клиентских обращений. Еще больше пользователей - около 30 тыс. - получили поддержку без необходимости проведения диагностики техническим специалистом.

Ежемесячно система обрабатывает около 14 миллионов запросов, связанных с мониторингом, профилактикой и устранением неполадок. При этом 21% заявок создается автоматически, без необходимости предварительной диагностики, а 43% из них обрабатываются полностью без участия операторов колл-центра. Такие показатели демонстрируют высокий уровень автоматизации и технологическую зрелость российского решения.

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Цифровизация

Система стала частью комплексного подхода к обеспечению стабильной работы сети. Параллельно с развитием «СПАС» компания проводит модернизацию сетевой инфраструктуры. Учитывая ежегодный рост трафика более чем на 20%, «Дом.ру» усиливает мощности сети и обеспечивает необходимый запас производительности. Специалисты анализируют тенденции потребления интернет-услуг в разных регионах, что позволяет точно прогнозировать необходимый запас мощности и своевременно проводить обновление инфраструктуры.

В условиях растущей нагрузки на телекоммуникационную инфраструктуру такие технологические решения приобретают особую значимость для поддержания качества связи на стабильно высоком уровне.

«Внедрение автоматизированного решения для мониторинга сети позволяет предупреждать возможные сбои и улучшает стабильность доступа в интернет для пользователей. Особенно важно, что решение разработано нашими собственными силами, а значит, мы не зависим от внешних поставщиков программное обеспечение, что сейчас особенно актуально. А постоянный анализ тенденций потребления интернет-услуг в разных регионах позволяет точно прогнозировать необходимый запас мощности и своевременно проводить обновление инфраструктуры», — сказал Андрей Кауров, руководитель группы разработки.

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