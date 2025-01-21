«Информзащита»: более 40% компаний финансового сектора считают развитие ИБ главной задачей

46% компаний, работающих в финансовом секторе, определили развитие системы информационной безопасности как приоритетную задачу. Растущее число кибератак и их усложнение, а также ужесточение регуляторных требований — ведущие факторы, заставляющие организации отрасли уделять особое внимание кибербезопасности, считают в «Информзащите».

В 2024 г. в России окончательно сформировался тренд на сложные кибератаки. Одна из причин этого – повышение общего уровня информационной безопасности. Финансовый сектор традиционно является одним из самых защищенных, поэтому он чаще сталкивается с передовыми тактиками злоумышленников. Ужесточение требований регуляторов также связано с увеличением числа хакерских атак, по оценкам экспертов примерно на 20% за 2024 г., их усложнением и увеличением потерь финансовых организаций и их клиентов от инцидентов ИБ.

Главной угрозой ИБ в финансовом секторе остаются атаки с вымогательством, однако процент атакованных таким способом организаций остался на том же уровне в 2024 г., что и в предыдущем — 65%. При этом примерно на 20% выросла средняя сумма выкупа – до 6 млн руб.

Деструктивные атаки также стали серьезным вызовом для отрасли, с ними столкнулись около 40% компаний, по сравнению с 34% в 2023 г. Усредненный ущерб средних и крупных организаций от инцидента ИБ такого типа колеблется в районе 4 млн руб. При этом сумма может достигнуть нескольких десятков миллионов, если в результате атаки компании придется остановить работу.

Несмотря на фокус на развитии кибербезопасности, эксперты «Информзащиты» ожидают снижение темпов роста инвестиций финансового сектора в ИБ. В 2024 г. компании потратили на защиту от хакеров около 23,5 млрд руб., что на 30% больше, чем в 2023. В наступившем году рост бюджетов на ИБ в отрасли ожидается на уровне 6-7%.

«Крупные банки импортозаместили оборудование и ПО на 80%, средние – на 60%. Наиболее дорогостоящие решения также уже установлены. Отсутствие необходимости покупать дорогое оборудование, а также уже значительно увеличенные в последние годы бюджеты сказываются на снижении темпов роста, хотя запрос на развитие ИБ и остается на высоком уровне», – отметил директор департамента по работе с финансовым сектором компании «Информзащита» Денис Сенюков.