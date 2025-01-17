«Р7-Офис» выпустила обновление «Р7-Органайзер Про»

Команда разработчиков «Р7-Офис» выпустила обновление «Р7-Органайзер Про». Новая версия добавляет функциональные улучшения, упрощающие управление метками и почтой.

Теперь пользователи могут легко менять порядок меток в списке, не прибегая к их удалению и созданию заново. Для этого в интерфейсе программы появились кнопки «Вверх» и «Вниз», которые позволяют за несколько кликов настроить удобный порядок. Это обновление делает управление метками интуитивным и экономит время, особенно при работе с большими списками.

Новая функция «Опустошить папку» значительно ускоряет процесс работы с электронной почтой. Она позволяет удалить все сообщения из выбранной папки одним действием, что особенно полезно для быстрой очистки папок со спамом или устаревшей корреспонденцией. Больше не нужно тратить время на удаление писем по одному.

Также в обновлении добавлена возможность задать альтернативный путь к файлу лицензий через параметр в конфигурационном файле. Это нововведение исключает ошибки при подтверждении лицензий и дает больше гибкости в хранении файлов.

В рамках релиза разработчики устранили ряд ошибок, обеспечив более стабильную работу модуля. Теперь карточки контактов всего отображаются корректно при наведении курсора, а интерфейс стал еще более удобным. Обновление доступно для операционных систем Astra Linux, Debian, Ubuntu и «Альт».