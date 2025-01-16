Разделы

Телеком Инфраструктура Техника
|

ИТ-эксперты впервые в России разработали сравнительную карту телеком-решений

Компания «К2Тех» совместно с приглашенными экспертами из отечественных ИТ-компаний создала карту телекоммуникационных решений. В нее вошли продукты от более 150 российских, азиатских и западных разработчиков, а также поставщиков телеком-оборудования. В компании отмечают, что подобный сравнительный анализ ИТ-продуктов в России проводился впервые. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Карта охватывает ключевые направления телекома, такие как сетевые решения, унифицированные коммуникации, информационную безопасность и сервисную поддержку. В ходе работы над проектом группа технических специалистов провела сравнительный анализ около 800 современных решений по более чем 700 параметрам. Помимо этого, эксперты выявляли тренды по ключевым направлениям развития внутри каждого раздела, которые также нашли отражение в карте.

Российский розничный бренд ноутбуков расширяет линейку
Техника

«К работе в проекте мы привлекли более 40 экспертов из области телекома и информационной безопасности, с которыми разобрали, протестировали и сравнили отечественные новинки не только между собой, но и с известными или ушедшими решениями. Итоги нашей работы точно будут полезны ИТ-директорам и всем, кто думает о миграции корпоративных решений на отечественные или другие аналоги. Карта наглядно сравнивает существующие на рынке продукты и позволяет отобрать шорт-лист игроков для тестирования их решений», – сказал руководитель проекта Максим Казаков.

В «К2Тех» отмечают, что карта телеком-решений будет регулярно обновляться, чтобы соответствовать изменяющимся реалиям рынка. Ближайший апдейт запланирован на март 2025 г. Получить экземпляр можно по предварительной заявке на официальном сайте проекта, указав интересующий раздел карты и предпочтительный формат получения. Карта телеком-решений доступна как в печатном формате, так и в оцифрованной версии.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Интервью «Базальт СПО» и ICL Services: Автоматизация бизнес-процессов — это серьезный тренд

Россияне избавляются от ненужных iPhone: треть сданных устройств в стране пришлась на «яблоки»

Российский вендор IBP-платформы раскрыл планы на 2025 год

Начались проблемы с интернетом у 4 миллионов россиян в каждом четвертом регионе страны

Новое решение в e-commerce: как искусственный интеллект и серверные мощности меняют игру?

В России поставлен рекорд по продажам электромобилей. Рост год к году более 25%

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM

Где легально читать и скачивать книги в 2025 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2025 году

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще