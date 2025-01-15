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Учителя Подмосковья будут проходить аттестацию быстрее

На портале госуслуг Московской области ускорили аттестацию педагогических работников с 90 календарных дней до 30 рабочих. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«После успешного прохождения аттестации и присвоения категории учителя начинают получать надбавки к окладу. Оптимизация электронной услуги позволяет ускорить этот процесс, благодаря чему результаты станут известны значительно раньше. Таким образом, доплата назначается быстрее», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Аттестация – это способ подтверждения навыков и опыта учителя. Для ее проведения необходимо подать на региональном портале госуслуг заявление о присвоении первой или высшей квалификационной категории. Также можно аттестоваться на педагога-наставника и педагога-методиста.

Онлайн-услуга доступна в разделе «Образование» – «Подтверждение квалификации и документов об образовании» – «Квалификация специалистов».

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