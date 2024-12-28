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AK&M подтвердило высший рейтинг нефинансовой отчётности МТС

МТС объявила о том, что рейтинговое агентство AK&M четвёртый год подряд подтвердило рейтинг нефинансовой отчётности экосистеме МТС на уровне RESG 1 — высший уровень раскрытия информации об устойчивом развитии в отчётах. Агентство отметило высокий уровень качества отчетности, структурность подачи информации, и расширение уровня детализации представленной информации об ESG и благотворительных инициативах компании, и вкладе группы МТС в устойчивое развитие социума.

МТС развивает цифровую экосистему, направленную на создание новых возможностей для граждан и экономики страны. МТС ежегодно реализует более 500 благотворительных проектов, в рамках которых цифровые решения способствуют культурному и социально-экономическому развитию территорий, обеспечению инклюзивной среды и инклюзивному трудоустройству, развитию добровольчества и волонтерства, а также содействуют повышению экологической культуры и осознанности населения. Современные технологии и инновации цифровой экосистемы группы МТС помогают повысить качество жизни населения, решить актуальные задачи общества.

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В соответствии с методикой агентства отчётность группы МТС за 2023 г. получила 95,6 балла и отнесена к высшему уровню. Такой рейтинг присваивается компаниям, получившим рейтинговый балл в интервале от 85 до 106,6. МТС раскрывает нефинансовую информацию в составе отчёта об устойчивом развитии и в его приложениях — ESG Databook и таблицах соответствия общепринятым стандартам. Основной объём статистических данных содержится в ESG Databook, где они представлены в динамике за три года.

«Отчёт МТС построен на понимании высокой ответственности, которую несёт компания перед обществом, прежде всего — в области цифровых технологий. Отчёт прекрасно структурирован, каждая сфера ответственности компании описана в единой логике — сформулированы основные цели, определены направления, планы деятельности и описаны результаты. Каждый раздел сопровождается перечислением внутренних документов, регламентирующих управление. Мы с особым удовлетворением отмечаем качество раскрытия информации о благотворительных программах МТС. Компания является лидером в своей отрасли по объёму средств, направляемых на благотворительные и социальные проекты. Расходы на эту деятельность в 2023 году составили более 707 миллионов рублей. Компания продолжает введённую в прошлых отчётах традицию подробного изложения всех своих благотворительных инициатив, являясь единственной на рынке компанией, открыто и подробно раскрывающей информацию о всех своих социальных программах. Высоко оценивая качество отчёта, агентство рекомендует добавить в отчёт раздел, посвящённый деятельности компании по сохранению биоразнообразия», — отметила заместитель генерального директора AK&M Людмила Ерёмина.

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