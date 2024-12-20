Что ждет российский ИТ-рынок: прогноз до 2028 года

В последние три года на развитие российского рынка информационных технологий повлияли два ключевых фактора — импортозамещение и параллельный импорт. Благодаря массовому переходу бизнеса на отечественное программное обеспечение, ИТ-рынок переживал бум и рос примерно на 26% в год. Однако уже в 2025–26 гг. отрасль столкнется с «турбулентностью»: основная волна импортозамещения спадет, и внимание компаний сосредоточится на качестве внедряемых цифровых продуктов. Это приведет к выявлению расхождений между ожиданиями бизнеса и реальными возможностями отечественных решений в сравнении с западными аналогами. Об этом CNews сообщили представители ALP Group.

Другим сдерживающим фактором для ИТ-рынка в ближайшие годы останется проблема «пиратства». Как частные пользователи, так и организации, не имеющие отношения к критической информационной инфраструктуре, продолжат использовать западные программные продукты, которые превосходят российские по функциональности или удобству.

Предполагаю, что российские решения выйдут на новый уровень зрелости только к 2027 г., а использование западных продуктов, в том числе нелегальных копий, начнет органически сокращаться, что обеспечит дальнейший стабильный рост ИТ-рынка, сказала директор по развитию ALP Group Ольга Березняк. При этом ожидать взрывной динамики роста, сопоставимой с показателями 2022–24 гг., не стоит. В среднем российский ИТ-рынок продолжит расти примерно на 12% в год, полагает Березняк.

Более высокие темпы роста стоит ожидать в сегменте ИТ-услуг, в частности в области заказной разработки программного обеспечения, поскольку крупным компаниям нужно будет дорабатывать приобретенные типовые решения под специфические нужды своего бизнеса. Этот сегмент может увеличиваться примерно на 14% в год.