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Цифровизация Внедрения
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HeadHunter усиливает операционную эффективность с Proceset

Компания HeadHunter, управляющая ведущей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, внедряет Process Mining для повышения эффективности бизнес-процессов. Поставщиком программного решения выступила компания Инфомаксимум.

Повышение операционной эффективности — один из стратегических фокусов HeadHunter. Для развития культуры оптимизации процессов было принято решение искать инструмент, который бы предоставлял актуальные данные о процессах. Например, как они выполняются на самом деле, насколько полезными оказались внедренные инициативы и т.д.

В HeadHunter начали поиск решения с изучения проблематики и запросов конечных пользователей, которые хотели:

  • Узнать, когда с процессом что-то не так и что именно;
  • Оценить приоритет — или даже масштаб — проблемы и потенциал решения;
  • Упорядочить работу с данными об операционной эффективности и процессах

«О технологии Process Mining узнали быстро. Изучили рынок, посмотрели различные обзоры, нашли профильные исследования и выбрали для себя Proceset как лидера рынка и самое функционально зрелое решение, — рассказывает Даша Данилина, менеджер по операционной эффективности hh.ru. — Однако вопросов было много: как понять, что собранные “цифровые следы” относятся к нужному процессу? Что делать, если источников данных много? Насколько сложные процессы можно анализировать? И чтобы получить все ответы мы решили пойти в пилот и посмотреть».

В ходе пилота были созданы и разобраны 5 видов отчетов в Proceset, произведен подсчет необходимых ресурсов для настройки системы. Как итог — оценка реальных трудозатрат для подготовки отчетов и понимание, что система эффективно справляется с поставленными задачами и может использоваться не только аналитиками, но и владельцами процессов.

«Обеспечение полной прозрачности внутренних процессов для достижения значительных экономических результатов — ключевая цель современного бизнеса, которая успешно решается с помощью Proceset, — подчеркнул Александр Бочкин, генеральный директор компании «Инфомаксимум». — Мы рады, что смогли выполнить все проектные задачи HeadHunter и создать прочную основу для долгосрочного сотрудничества.

«Мы приняли решение о промышленном внедрении Process Mining от Proceset, — резюмирует Даша Данилина. — Более того хотим пойти дальше и анализировать бизнес-процессы в совокупности и с учетом их влияния друг на друга, для чего будем использовать мультипроцессную аналитику. Планы на ближайшие полгода — подключить 5 ключевых внутренних кросс-функциональных процессов к мультипроцессной аналитике, настроить подключение данных к системе, реализовать self-service внутри отчетов и обучить работе с ним руководителей-амбассадоров операционной эффективности».

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