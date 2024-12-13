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Искусственный интеллект научили выявлять маршруты общественного транспорта с наибольшим количеством безбилетников

Искусственный интеллект научили прогнозировать и выявлять время и остановки наземного транспорта, где чаще всего можно встретить пассажиров без билетов. Это поможет минимизировать случаи неоплаченного проезда. ИИ-решение может на основе обезличенных данных об оплатах и пассажиропотоке предсказывать маршруты с наибольшим количеством безбилетников на горизонте одной, двух или трех недель. Модель разработали специалисты «Сбер Бизнес Софт». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Реализация модели возможна на маршрутах, где оплата производится только с помощью валидаторов и установлены датчики для подсчета пассажиропотока.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Искусственный интеллект все шире используется в системах общественного транспорта, что повышает качество пассажирских перевозок и безопасность на дорогах. Проблема безбилетного проезда очень актуальна, и мы видим, что искусственный интеллект может внести свой вклад в ее решение. Потенциал нашей ИИ-модели позволит в перспективе тиражировать ее на разные субъекты России».

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