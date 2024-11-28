Оборот рекламной платформы «Купера» за 9 месяцев 2024 года вырос более чем в 2 раза

По итогам 9 месяцев 2024 года оборот рекламной платформы «Купера» Ads Platform вырос в 2,2 раза, число клиентов-рекламодателей, в том числе внешних, также удвоилось, а средние рекламные бюджеты клиентов увеличились в 2,1 раза.

Ads Platform активно привлекала новые сегменты рекламодателей, среди которых фармацевтические компании и внешние партнеры. Появились возможности для ресторанного бизнеса: для этой аудитории создан специальный личный кабинет. В нём можно самостоятельно запускать рекламные активности в сервисе.

Иван Бабич, директор по корпоративным продажам и рекламной платформе «Купера», сказал: «Рекламные кампании в ритейл-медиа позволяют охватывать потребителей именно в тех точках, где принимаются решения о покупках. Для внешних партнеров площадки это хорошая возможность лидогенерации. Благодаря глубоким данным маркетплейсов и персонализации можно получать прозрачный и стабильный трафик. За 9 месяцев 2024 г. количество рекламных инструментов нашей рекламной платформы выросло в 2,5 раза, а заполняемость мест (fill rate) — на 30% выше прошлогоднего уровня и продолжает расти. Это подтверждает растущую востребованность ритейл-медиа на российском рекламном рынке».

В 2024 г. Ads Platform представила ряд новых возможностей платформы. Например, страницы брендов с заданиями, онлайн-триггеры, основанные на составе корзины пользователя, интерактивные и персонализированные баннеры, а также сторис, которые открываются при клике на рекламные форматы. Кроме этого, в этом году Ads Platform представила 15 новых видеоформатов.

Рекламная платформа «Купера» Ads Platform активно применяет технологии искусственного интеллекта. Так, с помощью ИИ сортируются рекламные товары в органической выдаче и на рекламных полках. Это позволяет предоставлять клиентам максимально релевантные предложения.