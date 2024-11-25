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Иностранные слова на вывесках: 44% россиян — за запрет, 36% хотят оставить все, как есть

44% россиян поддерживают введение ограничений на использование иностранных слов на уличных вывесках, при этом сторонников запрета среди мужчин на треть больше, чем среди женщин. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Глава администрации Ярославля А.Молчанов ввел запрет на использование иностранных слов на уличных вывесках, исключение составляют только зарегистрированные торговые марки. Подобные ограничения с прошлого года действуют в Краснодаре и Саратове. Стоит ли распространить такую практику на остальные регионы России? Согласно опросу, проведенному SuperJob, 44% россиян хотели бы, чтобы подобные правила действовали и в их городе («Правильно! Давно пора возвысить наш русский язык»; «Русский язык очень богатый»). 36% высказались против («Я нахожу заимствование слов интересным и полезным для общества явлением»; «Подумали бы о малом бизнесе: менять вывески вообще-то денег стоит!»). Каждый пятый затруднился с ответом.

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Интересно, что сторонников запрета среди мужчин на треть больше, чем среди женщин (51 и 38% соответственно). Чем старше респонденты, тем активнее они выступают за искоренение иностранных слов на вывесках: среди опрошенных до 35 лет инициативу поддерживают только три из 10, а среди граждан старше 45 лет — в два раза больше (64%). С увеличением доходов опрошенных растет и уровень одобрения инициативы (31% среди зарабатывающих до 50 тыс. руб. в месяц и 54% среди россиян с доходом от 100 тыс. руб.).

Место проведения опроса: Россия, все округа, исключая Ярославль, Краснодар и Саратов. Населенных пунктов: 362. Время проведения: 19—20 ноября 2024 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, исключая население Ярославля, Краснодара и Саратова. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов.

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