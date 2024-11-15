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От 2025 года работающие россияне ждут повышения дохода, карьерного роста и снижения нагрузки

65% россиян в новом году ожидают повышения зарплаты, по 30% — стабильности и карьерного роста, 28% — адекватности от руководства, 22% — новых интересных задач. На улучшение условий труда надеется 21%, на расширение компенсационного пакета — 18%. 14% мечтают о снижении нагрузки, а 12% надеются на признание их заслуг перед компанией. Ничего не ждут от работы только 6% россиян. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

У мужчин и женщин основные надежда — на повышение зарплаты, но женщины чаще мужчин заявляли об этом (68% против 62% соответственно). Помимо роста дохода, женщины чаще мужчин ждут в новом году адекватности от руководства, улучшения условий труда и снижения нагрузки. Мужчины же больше надеются на новые интересные задачи и на признание услуг.

Молодые люди чаще тех, кто старше, хотели бы в новом году построить продуктивные отношения с руководством, работать над новыми интересными задачами в более комфортных условиях, а те, кому более 45 лет, гораздо чаще тех, кто моложе, мечтают о повышении зарплаты и о стабильной работе компании.

По сравнению с результатами опросов, проведенных ранее, количество рассчитывающих на повышение заработка, карьерный рост и снижение нагрузки сейчас самое высокое за четыре года. А вот надеждами на стабильную работу компании россияне делились реже, чем ранее, — и это хороший показатель, свидетельствующий, что становится все больше уверенных в том, что работа будет, и ее будет много (судя по росту количества запросов на снижение нагрузки).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 384. Время проведения: 12—14 ноября 2024 г. Исследуемая совокупность: трудоустроенное экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов.

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