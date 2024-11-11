Киберсоветы для госслужащих теперь на портале госуслуг Подмосковья

На региональном портале обновили раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном»: новая тема посвящена защите госслужащих от киберугроз. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Этот материал поможет государственным служащим эффективно противостоять киберугрозам. Статья содержит практические советы по сохранению конфиденциальности данных, базовые принципы защиты аккаунтов, а также рекомендации по распознаванию уловок злоумышленников», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Тематическая страница «Цифровая безопасность для госслужащих» создана при участии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» расположен на главной странице регионального портала в блоке «Сервисы». Там пользователи могут проверить уровень своих цифровых навыков, скачать памятки по кибербезопасности, а также узнать о популярных методах мошенничества. Информационный раздел доступен всем без необходимости авторизации.