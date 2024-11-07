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Ростелеком расскажет о специальном проекте «Территория» на конференции «CNews Forum: Информационные технологии завтра»

На конференции «CNews Forum: Информационные технологии завтра» ПАО «Ростелеком» представит проект «Территория». Он направлен на развитие цифровой независимости России и создание новых отраслевых стандартов вместе с лидерами индустрий в сфере добычи, промышленности, АПК и ТЭК.

Многие предприятия сталкиваются с проблемой нехватки качественных решений для автоматизации управления производственными процессами. С 1 сентября 2024 года, согласно Постановлению №1912, российские компании должны перейти на использование доверенных отечественных программно-аппаратных комплексов (ПАК). Команда Ростелекома работает над созданием таких решений и участвует в разработке доверенных ПАКов.

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В добыче Ростелеком предоставляет решения для контроля и управления безопасностью на производстве, чтобы снизить риски аварийных ситуаций и обеспечить защиту людей и окружающей среды.

Спикеры компании подробно расскажут и поделятся своей экспертизой по разработке и внедрению современных IT-решений для предприятий в сферах добычи и промышленности на форуме CNews.

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