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Безопасность
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«Код Безопасности» приглашает на большой онлайн о будущем ИБ-рынка

14 ноября эксперты «Кода Безопасности» проведут большой стрим, на котором расскажут о том, что ждет российский ИБ-рынок в будущем, как изменятся принципы защиты ИТ-инфраструктуры и каковы перспективы импортозамещения. Также спикеры поделятся планами по развитию продуктов на ближайший год.

Программа:

11:00-11:20 «Эволюция и рынок ИБ»;

11:20-11:40 «Оркестратор – платформа управления безопасностью ИТ-инфраструктуры»;

11:40-12:00 «Развитие сетевой безопасности»;

12:00-12:20 «Управление безопасностью операционных систем»;

12:20-12:40 «Обнаружить и не пустить дальше»;

12:40-13:00 «Развитие модуля доверенной загрузки»;

13:00-13:20 «Безопасный переход на отечественную виртуализацию».

Участники: Руководители направлений и эксперты «Кода Безопасности».

Когда: 14 ноября (четверг), 11:00 – 13:20 (мск).

Зарегистрироваться на онлайн-конференцию можно по ссылке.

erid:LjN8KKnt2Рекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Код Безопасности»ИНН/ОГРН: 7715719244/5087746212241Сайт: https://www.securitycode.ru/

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