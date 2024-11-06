«Код Безопасности» приглашает на большой онлайн о будущем ИБ-рынка
14 ноября эксперты «Кода Безопасности» проведут большой стрим, на котором расскажут о том, что ждет российский ИБ-рынок в будущем, как изменятся принципы защиты ИТ-инфраструктуры и каковы перспективы импортозамещения. Также спикеры поделятся планами по развитию продуктов на ближайший год.
Программа:
11:00-11:20 «Эволюция и рынок ИБ»;
11:20-11:40 «Оркестратор – платформа управления безопасностью ИТ-инфраструктуры»;
11:40-12:00 «Развитие сетевой безопасности»;
12:00-12:20 «Управление безопасностью операционных систем»;
12:20-12:40 «Обнаружить и не пустить дальше»;
12:40-13:00 «Развитие модуля доверенной загрузки»;
13:00-13:20 «Безопасный переход на отечественную виртуализацию».
Участники: Руководители направлений и эксперты «Кода Безопасности».
Когда: 14 ноября (четверг), 11:00 – 13:20 (мск).
Зарегистрироваться на онлайн-конференцию можно по ссылке.■ erid:LjN8KKnt2Рекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Код Безопасности»ИНН/ОГРН: 7715719244/5087746212241Сайт: https://www.securitycode.ru/