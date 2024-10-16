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«Авито Работа»: 83% россиян рассчитывают получить 13 зарплату в 2024 году

«Авито Работа» провела опрос почти 8000 работающих россиян и выяснила, что у 39% респондентов работодатель выдает премию по итогам года: 24% получают ее ежегодно, а 15% — в зависимости от обстоятельств. При этом среди этих опрошенных 71% получили 13 зарплату за 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

О наличии ежегодной 13 зарплаты в компании чаще других говорили представители сфер банков и инвестиций (46%), юриспруденции (36%), администрирования (33%), производства (33%) и ИT (29%). О том, что в их компаниях нет практики премирования в виде 13 зарплаты, чаще других говорили представители сегментов традиционной торговли (67%), образования и науки (64%), транспорта и логистики (61%).

Среди тех россиян, в чьих компаниях есть практика выплат годовой премии в формате 13 зарплаты, 71% опрошенных получили бонус в 2023 году. В большей степени так говорили работники сегментов ИT (78%) и производства (76%). При этом в 2024 г. на получение премии рассчитывают уже 83% респондентов. Чаще других об этом заявляли сотрудники сфер фитнеса и красоты (92%), сельского хозяйства (90%), ИТ (88%), охраны и безопасности (88%), производства и сырья (87%).

В вопросе системы распределения годовой премии в компании чаще всего респонденты отвечали, что премия положена абсолютно всем сотрудникам (43%). Иногда 13 зарплата выдается по усмотрению руководства (17%), лояльным работникам, чей стаж в компании превышает определенный срок (14%) и тем, кто получил высокую оценку работы по итогам года (14%).

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В 2023 г. 28% россиян получили премию равную или примерно равную своей месячной зарплате. 19% выдали сумму, составляющую примерно половину от заработной платы.

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Сумма от месячной зарплаты, которую получили россияне в 2023 году в качестве премии

Также опрос показал, что в большинстве случаев россияне тратят 13 зарплату на повседневные нужды (28%), подарки и празднование Нового года (20%), небольшие покупки для себя (17%), а также кладут деньги на сберегательный счет или инвестируют их (17%). Еще 14% опрошенных использовали премию для погашения кредита или ипотеки, 13% — на покупку крупных товаров, а 6% сделали ремонт.

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