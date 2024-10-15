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48% россиян ищут врача по отзывам в интернете

Только 22% россиян записываются к врачам вслепую. 48% изучают отзывы в интернете и соцсетях, прежде чем пойти на прием. Такие данные получила «АльфаСтрахование» в результате онлайн-опроса.

Регулярно обращаются в медучреждения 43% респондентов. Из них 64% лечатся по ОМС. 31% пользуются ДМС и частными консультациями. Остальные эпизодически обращаются к специалистам либо консультируются у семейного врача. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахование».

Без рекомендаций обратиться опрошенные могут только к районному терапевту. Узкопрофильных врачей даже по направлению проверяют по соцсетям и специализированным сайтам. При этом меньше доверяют врачам в том случае, если о них исключительно положительные отзывы. 28% сообщили, что наличие обоснованной критической оценки в интернете кажется им более правдоподобным, чем сплошные лестные отзывы. 17% обращают внимание на периодичность оценок от пациентов и стараются не ходить к тем медикам, о ком пишут очень редко или отзывы – давние.

Сами опрошенные отзывы пишут в 56% случаев. На желание оставить его влияет как хорошее, так и плохое качество услуги. При этом 28% при плохом качестве могут обратиться в надзорные ведомства, чтобы защитить свои пациентские права.

Уровень доверия к врачам в целом вырос, как показывают результаты исследования. Диагнозу и выбранному протоколу лечения доверяют 67% опрошенных. Перепроверяют их всего 24%.

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Самолечение популярно у трети респондентов – с помощью советов в интернете или по рекомендациям друзей. Еще 21% даже самостоятельно сдают базовые анализы. А 11% могут записаться на УЗИ, МРТ и другие профильные исследования без обследования врача.

В опросе приняли участие 1321 человек.

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