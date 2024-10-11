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BIA Technologies: использование ИИ-технологий в логистике помогает значительно сократить инциденты на складе

Использование ИИ-технологий в логистике помогает значительно сократить инциденты на складе. Об этом CNews сообщили представители ИТ-компании BIA Technologies.

Внедрение искусственного интеллекта в различные ИТ-системы и бизнес-процессы – один из ключевых технологических векторов развития всех отраслей экономики. В рамках выступления эксперт BIA Technologies рассказал о возможностях анализа видеопотока на базе ИИ в логистике и улучшения видеонаблюдения при транспортировке грузов, их хранении и перемещении.

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«Используя видеонаблюдение с ИИ можно значительно улучшить уровень удовлетворенности клиентов качеством складской логистики. Система автоматически распознает падение или повреждение товара, а также фиксирует отклонения в процессах. Так, обнаружение поврежденных грузов у системы занимает от 0,2 до 0,5 секунды. Если же нужно найти пропавший груз, то обработка и анализ массива данных займут менее 10 минут. Технология не заменяет человека, но упрощает его работу, позволяет оперативно выявлять инциденты, и, как следствие, способствует снижению их количества», — отметил директор продуктового офиса BIA Technologies Григорий Безрукин.

Решение способно предотвращать или предупреждать такие проблемы, как потеря груза, его порча или падение, а также сообщать о рисках нарушения норм охраны труда среди сотрудников. Работа системы может напрямую влиять на экономические показатели предприятий, например, за счет минимизации человеческого фактора, сокращения страховых обращений и выплат.

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