Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект axenix
|

Интерес бизнеса к искусственному интеллекту вырос на 625% за два года: исследование «Точки»

Российский бизнес стал больше интересоваться искусственным интеллектом за последние два года. Рост интернет-запросов с формулировкой «искусственный интеллект для бизнеса» вырос на 625% за два года (с 1228 в сентябре 2022 г. до 8905 в конце августа 2024 г.). К такому выводу пришли SEO-аналитики «Точки», проанализировав частотность соответствующих запросов в интернете за последние два года. Об этом CNews сообщили представители «Точки».

Аналитики отмечают, что у запроса «искусственный интеллект для бизнеса» наблюдается сезонность спроса: весной он достигает своего максимума, а летом, наоборот, падает. Это может быть связано со снижением бизнес-активности летом почти во всех сегментах в России. Конец зимы и начало весны совпадает с периодом крупных релизов топовых нейросетей, что создает дополнительный подогрев интереса. В этот сезон появляется больше всего контента: посты, курсы, видеоролики и реклама.

Аналитики «Точки» также проанализировали и другие запросы, похожие по теме. Например: «ИИ для бизнес плана», «Нейросеть для названия бизнеса», «Чат бот для бизнеса» и др. Общий спрос по этим запросам увеличился с 10 362 в сентябре 2022 г. до 22 095 в конце августа 2024 г., рост составил +113% за два года.

«Предполагаю, что такой резкий рост интереса связан с запуском ChatGPT в ноябре 2022 г. и последовавшей волной “хайпа” вокруг генеративного ИИ. Возможности моделей резко скакнули и продолжают бурно расти. Каждую неделю выходит несколько релизов, а ИИ-стартапы привлекают огромные раунды инвестиций через несколько месяцев после основания. Все это вызывает у предпринимателя закономерные вопросы: как я могу использовать эти возможности в своем бизнесе? Не упускаю ли я что-то важное? На самом деле, примеров когда бизнес принципиально вырос за счет нового ИИ пока не так много. Я думаю, что настоящий потенциал еще не раскрыт. С временем “хайп” спадет, и на смену ему придут прорывные решения в бизнесе на основе современного ИИ», — сказал менеджер ИИ-продуктов в «Точке» Михаил Корочкин.

to1.png

Точка
Динамика всех запросов, связанных с использованием ИИ бизнесом, за два года

Узкоспециализированные запросы кластера, такие как, «чат бот для бизнеса» показали более скромные показатели. Рост с 3274 в сентябре 2022 г. до 5558 в августе 2024 г. составил 69%.

«Боты для рассылки» колеблются в районе 5000 и не показывают значительного роста.

Российский хостинг-провайдер предлагает отметить День программиста в стиле 80-х
Интернет

«Боты для колл центра/звонков» показали спад с 1359 в сентябре 2022 г., до 670 в августе 2024 г., что составило -50%.

Спад преимущественно связан с тем, что технологии основаны на логике вопросов и ответов и являются более старой концепцией, без использования ИИ.

Остальные кластеры показали небольшой рост.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как песочницы помогают бизнесу противостоять кибератакам

Древний инструмент Windows может радикально снизить потребление энергии ЦОДами. Но им никто не пользуется

Власти потратят 820 миллионов на кибергигиену чиновников и граждан

Создан неубиваемый аккумулятор, который можно гнуть и резать

Конференции

Цифровые HR технологии 2024

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 5 46 мм: первый тест в России

Обзор ноутбука TECNO MEGABOOK K16S AMD: заметный игрок в доступном сегменте

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Показать еще

Наука

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: