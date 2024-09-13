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Техническим директором «Яндекс Карт» стал Анатолий Панов

Разработку «Яндекс Карт» возглавил Анатолий Панов. Под его руководством будут развиваться геолокационные технологии компании, на основе которых работают геопоиск, персональные рекомендации мест, маршрутизация и навигация. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

До «Яндекса» Анатолий работал в «Авито», где отвечал за технологическое развитие вертикалей «Авто», «Недвижимость», «Работа» и «Товары», а также сервиса «Авито Доставка». Кроме того, Анатолий возглавлял в компании взаимодействие с сообществом разработчиков.

Приложение «Яндекс Карты» — ключевой продукт в портфеле геосервисов «Яндекса». За последние 20 лет «Карты» прошли путь от цифровой карты города до приложения с персональными рекомендациями мест на основании алгоритмов. Сейчас «Карты» решают задачи пользователей во всех городских сценариях: найти, доехать, оплатить. «Карты» – лидер в навигации, первыми в России представили высокодетализированные карты нового поколения.

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В 2024 г. «Яндекс» представил новую технологию персональных рекомендаций. Она умеет подбирать места в городе для пользователей на основе их истории построения маршрутов, поиска организаций, отзывов и предпочтений людей с похожими интересами. Первым сервисом, где применили технологию, стали «Яндекс Карты».

По данным компании, суммарная уникальная аудитория геосервисов «Яндекса» на всех платформах — 90 млн пользователей в месяц. MAU приложения «Яндекс Карты» — 46 млн пользователей. За месяц мобильное приложение «Яндекс Карты» открывали 46 млн пользователей.

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