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«Битрикс24»: BI-инструменты набирают популярность среди российских предпринимателей

Исследовательский отдел «Битрикс24» провел опрос среди клиентов об использовании BI-инструментов в бизнесе. Выяснилось, что 31% среди клиентов малого бизнеса и 29% среди клиентов крупного и среднего бизнеса пока не знают, что такое BI-инструменты.

Ведут аналитику в Excel 26% клиентов из сегмента малого бизнеса и 24% клиентов крупного и среднего бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Активно используют BI-инструменты 25% предпринимателей в малом бизнесе и 44% предпринимателей среди клиентов среднего и крупного бизнеса.

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Среди них — 12% в малом бизнесе и 13% в среднем и крупном используют только BI-инструменты «Битрикс24».

Директор продуктовой аналитики «Битрикс24» Илья Стрелков: «Несмотря на активную популяризацию нейросетей и алгоритмов, основанных на больших данных, в повседневной реальности в более чем половине российских компаний работа с данными пока делается по старинке в Excel, и только в нем. Современные инструменты объединения и визуализации данных, доступные в BI-решениях, используются мало, более четверти компаний вообще не осведомлены об их возможностях и преимуществах. На практике для них это означает повышенные временные затраты на подготовку данных и сложности с извлечением полезных для бизнеса инсайтов — а значит снижение конкурентоспособности на рынке. В то же время мы видим, что интерес к использованию BI-аналитики поступательно растет, чему способствует как уход с российского рынка западных вендоров, так и постепенное повышение доступности тех аналитических решений, которые их заменяют. Среди компаний крупного сегмента с BI так или иначе работает уже почти половина клиентов, причем часто сочетая разные инструменты, а среди малого и среднего бизнеса доля проникновения приближается к 30%. Эта цифра вдохновляет и позволяет ожидать еще большего роста, по мере увеличения осведомленности о возможностях этих решений. Отметим также, что в нашей стране быстрее осваивать BI помогает традиционно сильная естественнонаучная подготовка российских предпринимателей. У нас хорошо умеют считать и ценят ту точность и скорость, которую при правильном подходе дает бизнесу качественная аналитика».

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