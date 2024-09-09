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Innostage повышает вознаграждение для «белых» хакеров до 10 млн рублей

ИТ-компания Innostage объявила о двукратном повышении вознаграждения для участников открытых кибериспытаний (ОКИ). Программа реализуется на платформе для исследователей безопасности Standoff Bug Bounty и призвана проверить и повысить киберустойчивость бизнеса.

По условиям ОКИ от Innostage, недопустимым событием является перевод до 2 тыс. руб. со счетов компании на подконтрольные счета независимых исследователей. На старте программы, 26 мая за реализацию НС и отчет о произведенных действиях белым хакерам было обещано вознаграждение в размере 5 млн руб. Теперь Innostage увеличивает ставку до 10 млн руб.

При этом промежуточные вознаграждения для исследователей ИБ, которые смогли проникнуть в инфраструктуру, но были остановлен на полпути к цели специалистами Центра противодействия киберугрозам Innostage SOC CyberART, остаются в прежних пределах. Компрометация корпоративной учетной записи пользователя компании с закреплением на корпоративной рабочей станции — 100 тыс. руб. Преодоление сетевого периметра и закрепление на узле в инфраструктуре — 200–300 тыс. руб. Получение доступа в систему учета финансов и создания платежных поручений под релевантной для недопустимого события или привилегированной учетной записью — до 1 млн руб.

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бизнес-коммуникации

На сегодняшний день в качестве участников открытых кибериспытаний зарегистрировались свыше 600 независимых исследователей ИБ. Решение о повышении главного вознаграждения направлено на привлечение еще большего количества исследователей безопасности высокой квалификации, а также ускорение процесса обнаружения и устранения критичных уязвимостей.

«Увеличив вознаграждение и сделав программу более привлекательной для опытных исследователей, мы планируем повысить вероятность выявления малейших уязвимостей, эксплуатация которых может привести к рискам для бизнеса. Наша цель – непрерывно повышать свою киберзащищенность, ответственность и надежность как бизнес-партнеров. И мы готовы платить миллионы рублей независимым экспертам, которые нам в этом помогут», – отметил Руслан Сулейманов, директор по цифровой трансформации Innostage.

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