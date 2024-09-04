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Цифровизация
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«Проектная Практика» подписала партнерский договор с Yandex Cloud

Сотрудничество коснется направления создания умных помощников и построения современных решений на базе технологий искусственного интеллекта: типовых, и в рамках индивидуальных проектов заказчиков. Об этом CNews сообщили представители ГК «Проектная Практика»

Партнерство с Yandex Cloud позволит: расширить возможности по привлечению новых клиентов для решений «Проектной Практики» на базе искусственного интеллекта, в том числе разработок на платформе ПРИИСК и семейства нейропомощников для задач управления проектами; предоставить заказчикам больше возможностей по быстрой и качественной поддержке; быстро разворачивать ИИ-приложения на облачной инфраструктуре Yandex Cloud.

В ближайшее время ИИ-решения «Проектной Практики» появятся на маркетплейсе Yandex Cloud.

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