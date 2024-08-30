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«Яндекс Карты» начали показывать загруженность организаций

Теперь в приложении «Яндекс Карт» можно проверить, как меняется загруженность организаций в течение дня. Обновление поможет выбрать день и время визита так, чтобы не пришлось стоять в очередях в музей или ждать, когда освободится столик в любимой кофейне.

График загруженности доступен для ресторанов, библиотек, музеев, зоопарков, МФЦ и других организаций по всей России: достаточно найти нужную организацию, открыть ее карточку и немного прокрутить ее вниз. «Карты» подскажут, как много людей посещают организацию в разное время и дни недели — например, «обычно мало посетителей», «обычно средняя загруженность» или «обычно много посетителей».

Карты вычисляют загруженность организации с помощью алгоритма. На основе обезличенных данных о геопозиции пользователей, которые делятся ей в приложении, он делает вывод, сколько людей может быть в тех или иных местах в разное время суток. Полученную информацию он показывает в виде графика, который обновляется еженедельно.

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Цифровизация

Функция уже работает в мобильном приложении «Яндекс Карт» на iOS, а скоро появится и на Android.

«Яндекс Карты» — универсальный сервис, который помогает людям ориентироваться в городе, находить места и строить до них маршруты на любом транспорте и пешком. В приложении можно легко найти ремонт часов около дома, выбрать ресторан или записаться в парикмахерскую. Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуются 90 миллионов человек.

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