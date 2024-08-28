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«Авито Работа»: за последний год соискатели стали на 37% чаще интересоваться мгновенным трудоустройством

Эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику вакансий с мгновенным трудоустройством за июль 2024 г. Оказалось, что за последний год число соискателей, готовых оперативно откликнуться на работу, минуя долгие процедуры и этапы собеседований, выросло на 37%. Опция мгновенного трудоустройства позволяет компаниям оперативно реагировать на потребности бизнеса и сокращать время на закрытие вакансий. Чаще всего такой формат в июле работодатели предлагали рабочим специалистам, а также сотрудникам сферы логистики. Об этом CNews сообщили представители Авито.

Активнее всего в июле 2024 г. среди сотрудников, готовых приступить к работе уже на следующий день, искали монтажников. Так, число вакансий для них выросло на 201% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Соискатели на эту должность могут рассчитывать в среднем на 95 тыс. руб. ежемесячно при полном рабочем дне.

За год количество вакансий с моментальным трудоустройством для продавцов выросло на 158% за год. Средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников составила 45,5 тыс. руб. в месяц при полной занятости.

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Цифровизация

Третье место в списке лидеров по росту числа предложений с возможностью мгновенного трудоустройства оказались профессии повара и курьера. Количество вакансий с этой пометкой за год для них выросло на 130%. Поварам в среднем предлагали зарплату в 53,7 тыс. руб. в месяц за полный рабочий день, а курьерам — до 126 тыс. руб.

«В последнее время мы наблюдаем значительный рост интереса со стороны соискателей к вакансиям с возможностью мгновенного трудоустройства. С одной стороны, этот тренд заметен в сегменте массового и линейного найма по профессиям, не требующим от кандидатов особой квалификации. Всплеск активности в этой сфере может объясняться сезоном летней подработки. С другой стороны, быстрое трудоустройство продолжают активно предлагать работодатели в IT и других высокотехнологичных индустриях, где наблюдается дефицит опытных специалистов, обладающих цифровыми навыками», —сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

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