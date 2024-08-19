«Программный Продукт» запустил в работу обновленную версию Системы технического осмотра транспортных средств
ООО «Программный Продукт» в конце 2023 года успешно завершил проект по развитию Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра транспортных средств (ЕАИСТО, Система) по заказу ФКУ «Дирекция Программы ПБДД». Обновленная версия системы запущена в работу и стала доступна всем пользователям. Основная цель проведенных обновлений актуализация функционала ЕАИСТО в соответствии законодательству и нормативным правовым актам. Основные изменения:
- Возможность сравнения группы координат месторасположения пункта технического осмотра с координатами фотографии автомобиля, находящегося в данный момент на техническом осмотре;
- Для повышения безопасности добавлена новая роль «Администратор безопасности», которая позволяет автоматизировать и оптимизировать деятельность специалистов МВД России по безопасности в ходе работы с ЕАИСТО;
- Повышена универсальность Системы за счет добавления функционала редактирования формы и наполнения диагностических карт, а также других настроек ЕАИСТО, связанных с оформлением и просмотром диагностических карт;
- Улучшено качество обрабатываемых данных благодаря внедрению функции автоматической сверки и контроля вводимых в Систему сведений о транспортном средстве с информацией из Государственного реестра транспортных средств;
- Увеличена эффективность хранения и обработки данных о диагностических картах путем оптимизации работы функций записи и предоставления информации;
- Для доведения информации по изменению в законодательстве или функционале системы до конечного пользователя создан раздел хранения справочной информации;
- В соответствии с действующим законодательством актуализирован список параметров ТС, которые проверяются при техническом осмотре;
- Проведена сертификация обновленной версии ЕАИСТО по требованиям ФСТЭК России;
- Для каждой роли пользователя в ЕАИСТО разработан подробный видеокурс дистанционного обучения работе в Системе.
ЕАИСТО является информационной системой МВД России федерального уровня, количество пользователей составляет более 10000. Решение имеет централизованную архитектуру, располагающуюся на мощностях ЦОД МВД. В дальнейшем планируется расширять инструментарий ЕАИСТО по контролю работы операторов технического осмотра с целью увеличения качества проводимых технических осмотров ТС и как следствие безопасности на дорогах.