Разделы

Бизнес Кадры
|

Валентин Соболев возглавил ИT-департамент «СберНПФ»

ИT-директором «СберНПФ» назначен Валентин Соболев. На новой позиции он будет отвечать за реализацию ИT-стратегии фонда, сопровождение и доработку ИT-инфраструктуры и информационных систем, в том числе для программы долгосрочных сбережений, а также повышение уровня зрелости информационной безопасности.

Валентин Соболев свыше 20 лет строит карьеру в ИT. С 2006 по 2020 гг. трудился в компании «Ингосстрах», где вырос до заместителя ИT-директора и лидировал трансформацию ИT-блока. В 2020-2023 гг., будучи ИT-директором и операционным директором в страховом брокере Сбербанка, Валентин в части ИT перестроил процессы сопровождения и производства с переходом на DevOps, реализовал систему цифровой управленческой отчетности по продажам. До прихода в «СберНПФ» работал в ООО «Компания БКС».

Валентин окончил Государственный универсистет управления по программе «Математические методы в экономике».

ИКТ-бюджеты российских регионов в 2024 г. могут отыграть прошлогоднее падение
цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

«Аквариус» нанял советником американца, экс-главу российского Cisco

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

«Пока принтер не заработает, из страны не уедете». Программист оказался заложником в Африке из-за древней оргтехники

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Основателя сверхпопулярного файлообменника Megaupload и критика политики США экстрадируют в Америку

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Предварительный обзор очков дополненной реальности Acer AR Vision G500: новый мобильный экран

Будущее наступило: как используют искусственный интеллект в стоматологии

Приспособления и аксессуары для безопасной съемки на пляже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024