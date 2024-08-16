Продавцам на «Яндекс Маркете» стало удобнее прогнозировать выручку на площадке

«Яндекс Маркет» обновил калькулятор доходов для продавцов — теперь они могут рассчитать потенциальную выручку до выхода на сервис или начала продаж нового ассортимента. Раньше при подобных расчетах продавцу приходилось самостоятельно добавлять нужные для прогноза данные о каждом товаре. Теперь калькулятор умеет подставлять их автоматически. Обновление поможет продавцам заранее оценивать выгоду от продажи товара и эффективнее планировать бюджет. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы рассчитать доход, продавец может выбрать любой товар, который уже есть на «Маркете», — калькулятор проанализирует его цену, габариты, вес, категорию и другие параметры и покажет наиболее вероятную прибыль. Также он подскажет, какая модель работы с маркетплейсом лучше всего подходит для выбранного товара, и расскажет о ее преимуществах. А еще калькулятор может спрогнозировать выручку с учетом скидки на тариф размещения, если продавец выберет турбо — популярный товар, который быстро продается.

После расчета выручки продавец может указать дополнительные данные для расширенного прогноза. Если он добавит себестоимость товара и сумму расходов, которые не связаны с работой на «Маркете» — например, налоги или затраты на продвижение, — калькулятор покажет чистый доход от продаж.