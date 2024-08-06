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«Яндекс» обновил систему персональных рекомендаций в «ТВ Станциях»

«ТВ Станции» с «Алисой» стали персональными, оставаясь семейным устройством. Теперь любой член семьи может перейти к любимым фильмам и сериалам — достаточно попросить «Алису» переключить аккаунт. Кроме того, система рекомендаций стала учитывать лайки и дизлайки пользователей к фильмам. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

На главном экране каждый будет видеть свой персональный контент: отобранные для него фильмы и сериалы, любимые приложения, телеканалы, а также историю просмотров. Пользователь сможет продолжить смотреть фильм ровно с того места, где прервался, даже если начинал на смартфоне. «ТВ Станция» напомнит ему о выходе нового эпизода сериала, за которым он следит. А если человек захочет сохранить фильм в избранном, ему нужно просто сказать: «Алиса, буду смотреть».

Переключаться между аккаунтами стало удобно. Можно просто попросить: «Алиса, переключи на другой аккаунт», а если в семье есть ребенок — «Алиса, включи детский аккаунт». Рекомендации разным членам семьи не будут перемешиваться между собой. Так, в рекомендации для взрослых не попадут отобранные для детей мультики, а ребенок будет видеть только подходящий ему по возрасту контент. «ТВ Станция» позволяет подключить до четырех аккаунтов, в том числе с семейной подпиской «Яндекс Плюс». Например, «Кинопоиском» пользуются на одном телевизоре в среднем два человека.

Благодаря лайкам и дизлайкам к фильмам, «Алиса» будет лучше знать вкусы пользователя. Уже при первом запуске устройства она просит зрителя выбрать несколько фильмов, чтобы узнать его предпочтения. Потом можно оставлять лайки и дизлайки в процессе выбора кино — «Алиса» запомнит, какие фильмы понравились, а какие предлагать не нужно. Помимо лайков система рекомендаций стала учитывать, какие фильмы человек сохранил в избранном.

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