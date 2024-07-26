Спрос на онлайн-занятия по лечебной физкультуре вырос в 3,5 раза

Со времен ковида онлайн-занятия спортом пришли в жизнь россиян. Они занимаются не только йогой и растяжкой, но и выполняют силовые упражнения. Аналитики «Авито» подсчитали, сколько россияне готовы тратить на онлайн-занятия, и какие направления подготовки наиболее популярны. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Оборудование домашнего спортзала

Среди самых популярных спорттоваров у россиян — гантели. Согласно данным аналитиков «Авито Товаров», в июне 2024 г. на них пришлось 17% от всех продаж в категории. В среднем гантели на площадке можно приобрести за 3300 руб.

На втором месте — маты и коврики для фитнеса, доля их продаж составила 14%. В этой категории широкий диапазон цен: коврик в среднем обойдется в 1500-2000 руб., мат — около 10 тыс. руб. Следом расположились турники — 7% от общего количества продаж. На его покупку стоит заложить в среднем 5000 руб. Меньшей популярностью пользуются штанги и гири, их доли продаж по 4%. В среднем такой инвентарь можно приобрести на платформе за 7300 и 2900 руб. соответственно.

Самый популярный электротренажер у российских поклонников спорта — беговая дорожка, его продают в среднем по 16,4 тыс. руб., это на 8% меньше, чем в январе 2024 г.

В среднем, по данным «Авито Товаров», обустройство домашнего тренажерного зала в июне 2024 г. обойдется в 38,9 тыс. руб. — это на 6% меньше, чем в начале 2024 г. В такой набор входят беговая дорожка, гантели, большой спортивный мат и штанга.

Дополнить домашний спортзал велотренажером можно в среднем за 7900 руб., его цена с января снизилась на 8%. Покупка скамьи обойдется еще в 6400 руб. Заменить велодорожку можно эллиптическим тренажером — они продаются в среднем по 15 тыс. руб., это на 2% дешевле, чем в январе 2024 г.

ЛФК и тренажеры – самые простые и популярные активности россиян

По данным «Авито Услуг», в июне 2024 г. спрос на услуги онлайн-тренеров в России вырос за год на 43% по сравнению с июнем 2023 г. Лидером роста спроса за год стали услуги специалистов, которые проводят онлайн занятия по лечебной физической культуре — спрос вырос на 253%. Предложение от инструкторов ЛФК за аналогичный период выросло всего на 128%. Такой формат занятий весьма востребован для лечения и профилактики заболеваний, а также для восстановления после травм и операций. Занятие онлайн позволяет не только сэкономить время, но и свести к минимуму угрозу травм для пациента во время восстановительного периода. За месяц — июнь к маю — спрос вырос на 19%, а предложений от специалистов по ЛФК стало больше всего на 4%.

На второй строчке по росту спроса (+68%) за год — услуги тренеров для занятий в тренажерном зале. Онлайн-занятия дают уникальную возможность тренироваться под руководством профессиональных тренеров дома или в спортивном зале, который находится в удобном для вас месте. Такие тренировки включают в себя все элементы, необходимые для полноценного занятия. Тренеры показывают правильную технику выполнения упражнений, контролируют выполнение, дают полезные советы и мотивируют. Предложение тренеров-онлайн за год выросло на 87%.

На третьем и четвертом местах по росту популярности находятся уже полюбившиеся многим россиянам йога и стретчинг — спрос по категориям за год вырос на 62% и 35% соответственно. Занятия стретчингом и йогой направлены на улучшение гибкости мышц и суставов, включают в себя различные упражнения, которые помогают увеличить диапазон движений, улучшить кровообращение и уменьшить мышечное напряжение. Предложение услуг от тренеров йоги и стретчинга за год выросло на 78% и 69% соответственно. За месяц (июнь к маю 2024 г.) и спрос на услуги тренеров йоги и стретчинга, и предложение выросли на 5%.

Пятую строчку занимает пилатес (+13%). Регулярные занятия пилатесом способствуют развитию силы и выносливости, особенно в области кора, что помогает поддерживать правильную осанку и предотвращать боли в спине и шее. Кроме того, пилатес улучшает координацию и баланс, а также снижает уровень стресса благодаря концентрации на дыхании. Эти упражнения подходят для людей любого возраста и уровня физической подготовки, предлагая адаптацию под индивидуальные потребности.

Самые популярные в июне онлайн фитнес-активности среди россиян — занятие в тренажерном зале, функциональный тренинг, йога, стретчинг и ЛФК. Средняя стоимость онлайн занятия составляет порядка 1500 руб. Цена зависит от выбранного вида физической активности, опыта тренера или инструктора.