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Цифровизация
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«СКБ Контур» заключил соглашение со «Специализированной автобазой»

«СКБ Контур» поможет «Специализированной автобазе» внедрить в процессы информационные и коммуникационные технологии и тем самым сделать работу с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области более современной и удобной.

Документ о сотрудничестве подписали генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных и директор «Спецавтобазы» Наталья Зубова. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Предприятие “Специализированная автобаза” играет важную роль в создании благоприятных условий для жизнедеятельности екатеринбуржцев. Сотрудничество «Контура» с этой организацией открывает новые возможности для достижения цифровой зрелости отрасли ЖКХ нашего города, а также для повышения эффективности взаимодействия между бизнесом и государством».

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Бизнес

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