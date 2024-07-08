«СКБ Контур» заключил соглашение со «Специализированной автобазой»

«СКБ Контур» поможет «Специализированной автобазе» внедрить в процессы информационные и коммуникационные технологии и тем самым сделать работу с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области более современной и удобной.

Документ о сотрудничестве подписали генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных и директор «Спецавтобазы» Наталья Зубова. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Предприятие “Специализированная автобаза” играет важную роль в создании благоприятных условий для жизнедеятельности екатеринбуржцев. Сотрудничество «Контура» с этой организацией открывает новые возможности для достижения цифровой зрелости отрасли ЖКХ нашего города, а также для повышения эффективности взаимодействия между бизнесом и государством».