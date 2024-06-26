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В корпоративном мессенджере Compass доступны видеоконференции на 500+ участников

В корпоративном мессенджере Compass вышло масштабное обновление – теперь в приложении на всех платформах доступны видеоконференции на 500+ участников. Новые возможности включают все необходимые для работы функции: запись звонка, демонстрация экрана, подключение гостей по ссылке, планирование конференций и др. Мобильные видеоконференции в Compass помогут бизнесу в том числе заменить Microsoft Teams. Об этом CNews сообщили представители Compass.

Видеоконференции в корпоративных мессенджерах стали одним из основных критериев выбора сервиса рабочей коммуникации. Бизнес, как правило, ориентируется на возможности, к которым сотрудники привыкли в Zoom и Microsoft Teams. Российские разработчики понимают потребности компаний и успешно дотягиваются до планки качества, заданной зарубежными сервисами.

Так, корпоративный мессенджер Compass масштабно обновился – теперь в приложениях на всех платформах пользователям доступны видеоконференции на 500+ участников. Они включают в себя как базовые, так и продвинутые функции, которые знакомы пользователям в привычных Zoom или Microsoft Teams.

В Compass доступно планирование конференций, зал ожидания, и виртуальные комнаты. Кроме того, подключиться к видеоконференции можно в браузере, даже если приложения нет на смартфоне или компьютере, а пользователь не зарегистрирован в мессенджере. При необходимости, подключение к конференции можно защитить паролем.

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Новые возможности мессенджера Compass помогают настроить и взаимодействие участников звонка – есть демонстрация экрана, опросы, функция поднятия руки, реакции и чат конференции. Есть также размытие или замена фона.

«Новые возможности доступны компаниям как в облаке, так и в Compass, установленном на собственном сервере. Видеоконференции на более 500 участников помогут бизнесу заменить Microsoft Teams без покупки дополнительных сервисов. Чаты и продвинутые видеоконференции теперь – единая экосистема для коммуникации как небольших команд, так и крупных компаний с распределенной структурой. Далее в планах – расширить максимально количество участников до 1000 и более», – сказал Евгений Перов, директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass.

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